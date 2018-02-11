سمو رئيس الوزراء يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي بفوز منتخب السلة‎ بكاس بطولة مجلس التعاون الخليجي المنامة في 10 فبراير/بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني للشباب لكرة السلة بكاس بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة هذا نصها:







سمو الابن العزيز الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



ببالغ الاعتزاز والتقدير تلقينا خبر فوز ابنائنا من منتخب الشباب لكرة السلة بكأس بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة، واننا اذ نهنئ سموكم بهذا الانجاز الذي يضاف لما حققته السلة البحرينية من تقدم وتطور أبان رئاستكم للاتحاد البحريني لكرة السلة، لنعرب عن الاعتزاز بالأداء البطولي والمشرف والروح الرياضية العالية التي تميز بها منتخبنا الوطني لكرة السلة طوال البطولة.



ويسرنا في هذا المقام أن نؤكد لكم اسناد الحكومة لكل جهد يهدف إلى الارتقاء بلعبة كرة السلة البحرينية، وتعزيز مكانة البحرين كقائد لمنصات التتويج الخليجية والآسيوية بإذن الله في هذه اللعبة، كما أن طموح سموكم لتطوير هذه اللعبة ورفع اسم بلدكم خفاقا في مختلف المحافل الرياضية غير محدود الأفق، فان دعمنا لكم لأداء هذه المهمة الوطنية كبير ومتواصل.



وننتهز هذه المناسبة لنعبر لكم عن اعتزازنا بدوركم المشهود في تطوير وتنمية المواهب الرياضية الشابة في لعبة كرة السلة، والاهتمام بها لتكون قادرة على المنافسة الاقليمية والدولية،مُعبرين عن فخرنا البالغ بما حققته السلة البحرينية من انجاز خليجي، وما قام به أفراد المنتخب وجهازيه الفني والاداري من جهود مشكورة لرفع اسم مملكة البحرين خفاقا في هذا التجمع، الرياضي الخليجي ونيابة عنا ابلغوا جميع أفراد منتخب الشباب لكرة السلة وجهازيه الفني والاداري تحياتنا وتقديرنا، وتمنياتنا لكم ولهم بالمزيد من التوفيق والنجاح.

والله نسأل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن ورفع اسمه خفاقا في مختلف المحافل.



خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1833 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/02/10 - 36 : 09 PM