سلمان بن ابراهيم يهنئ القيادة الرشيدة بالإنجاز السلاوي في البطولة الخليجية المنامة في 10 فبراير/ بنا/ رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المنتخب الوطني بالمركز الأول في منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة للشباب التي أقيمت في سلطنة عمان الشقيقة.



كما هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية و سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الإتحاد البحريني لكرة السلة بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يجسد رعاية القيادة الرشيدة للحركة الرياضية ويترجم دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد للمنتخبات الوطنية وجهود سمو الشيخ عيسى بن علي في قيادة مسيرة كرة السلة البحرينية نحو التقدم والنجاح.



وأكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن هذا الإنجاز يؤكد التطور المتنامي في مستوى كرة السلة البحرينية ويترجم ما يتمتع به لاعبو المنتخب الوطني للشباب من مستويات فنية مرتفعة وما بذلوه من جهود كبيرة في تمثيل المملكة بصورة مشرفة في هذا المحفل الرياضي الخليجي، مشيرا إلى أن الإنجاز الخليجي يعبر عن الإستراتيجية الطموحة لمجلس إدارة إلاتحاد البحريني لكرة السلة بقيادة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، منوهاً في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمه سموه للمنتخب وبالدور البارز الذي لعبه مجلس إدارة الإتحاد في سبيل تهيئة ظروف الإعداد الإيجابية التي مهدت طريق المنتخب للمنافسة القوية في البطولة الخليجية، متمنيا للمنتخب كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس اسيا المقبلة في تايلند.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1735 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 163 اخر تحديث : 2018/02/10 - 40 : 08 PM