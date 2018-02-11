فرقة موسيقي قوة دفاع البحرين تقدم عروضا فنية بمجمع السيف والأفينوز فرحا وابتهاجا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة الدفاع‎ المنامة في 10 فبراير/بنا/ أقامت الفرقة الموسيقية العسكرية لقوة دفاع البحرين احتفالاً صدحت فيه فرحاً وابتهاجاً بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين، وذلك مساء امس الجمعة في مجمع السيف، ومساء اليوم السبت في مجمع الأفينوز.







وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية لقوة دفاع البحرين بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية عروضاُ موسيقية لافته للجمهور، اشتملت على مجموعة من الوصلات والمعزوفات الفنية الوطنية، المفعمة بروح التراث والفلكلور البحريني الأصيل والتي لاقت إعجاب واستحسان وتقدير الحضور، كما تم توزيع هدايا تذكارية للجمهور الكريم.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1706 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/02/10 - 13 : 08 PM