ناصر بن حمد يهنئ منصور بن زايد بتحقيق اسطبل الوثبة للمركز الأول في سباق رئيس الدولة أبوظبي في 10 فبراير/ بنا /هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية عميد اسطبلات الوثبة بمناسبة فوز الاسطبلات بالمركز الاول في سباق رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق فارس الاسطبل راشد الجنابي بالجواد (ايت منت)، مشيرا الى أن هذا الفوز الكبير دليل واضح على الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها اسطبل الوثبة وفرسانه الذين قدموا مستويات بارزة في السباق وصولا الى تحقيقهم للقب الغالي.



واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام برياضة الفروسية والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى مصاف العالمية، مشيدا في ذات الوقت بمتابعة سموهم الذي أسهم في إخراج السباق بحلة تنظيمية زاهية، مؤكدا أن هذا التنظيم الرائع ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة التي دائما ما عودتنا على التميز في جميع السباقات التي تستضيفها.



وأكد سموه على "أن السباق جاء قويا بكل ما تعنيه الكلمة، حيث جاء التنافس مثيرا مع تقارب نتائج الفرسان وتغيير المراكز من مرحلة لأخرى حيث خير دليل على قوة السباق، الذي ظهر بمستوى فني وتنظيمي رائع"، مضيفا سموه أنه "عندما تشارك في السباق نخبة متميزة من الفرسان والجياد، فانه بكل تأكيد سيكون سباقا مثيرا ويشتمل على عناصر القوة والتنافس والإثارة، وهذا ما حدث بالفعل حيث جاء السباق قويا وسريعا في جميع مراحله الستة، واظهر الفرسان المشاركون قدرات ومهارات في سباقات القدرة من حيث السرعة ومهارة التحكم والتحمل خلال السباق، بالإضافة إلى الخطط الفنية التي وضعت لهذا السباق الكبير".



وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن "مشاركة الفريق الملكي للقدرة جاءت بهدف المحافظة على لياقة الجياد وصحتها"، مؤكدا سموه أن "مشاركة الفريق الملكي في السباق لا نتطلع من خلالها إلى إحراز المراكز المتقدمة، ولكن في إطار الحرص على التواجد والمساهمة في إنجاح هذا السباق"، مشيرا سموه إلى أن الأهم من تحقيق النتائج هو التواجد الفاعل في هذا التجمع الكبير لرياضة القدرة والمحافظة على لياقة الجياد، مشيرا سموه الى أن جميع مشاركات الفريق الملكي للقدرة في البطولات المحلية الخارجية تخضع الى التقييم الفني المستمر وذلك للتعرف على نقاط القوة لتعزيزها وهي استراتيجية الفريق الملكي التي ضمنت له التميز في مختلف البطولات، مبدئا سعادته بمشاركة الفريق الملكي في هذا السباق الهام قبل المشاركة في السباقات المقبلة، وكان الهدف من المشاركة إنجاح السباق، مؤكدا أن مشاركة الفرسان في السباق ستكون لها آثار ايجابية في اكتساب فرسان الفريق الملكي للمزيد من الخبرات الفنية التي ستعينهم في المستقبل من خلال المشاركات المقبلة للفريق في السباقات المحلية والسباقات الخارجية.



هذا وقد التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش السباق حيث تبادل سموها الاحاديث الودية بينهما بالإضافة الى مجريات السباق والتنافس فيه كما التقى سموه مع عدد من الفرسان المشاركين في السباق، وشهد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سباق رئيس دولة الامارات العربية المتحدة للقدرة، حيث اشاد سموه بالحضور المتميز للفريق الملكي في السباق وسط المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي وضع استراتيجية واضحة للمشاركات الخارجية للفريق الملكي وتعزيز حضوره القوي في مختلف المحافل الخارجية مؤكدا أن الفريق الملكي حقق نتائج طيبة في السباق الذي شارك فيه نخبة من فرسان الامارات والعالم وتمكن الفريق من تأكيد مكانته العالمية.



واشار الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة الى أن سباقات القدرة في دولة الامارات العربية المتحدة دائما ما تكون سريعة وقوية ومثيرة والتنافس فيها كبير على المراكز الاولى وهو ما شهده سباق رئيس دولة الامارات.

من جانبه اشار رئيس لجنة القدرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بأن الفريق الملكي حرص على دخول السباق بعدد من الفرسان من أجل تحقيق أفضل النتائج كما عودنا الفريق خلال المشاركات مشيرا الى أن النتائج التي حققها الفريق كانت طيبة في السباق وحققت الهدف التي وجدت من اجله في التواجد في البطولات المختلفة التجهيز للمشاركة في البطولات المقبلة املا في تحقيق النتائج التي تؤكد تطور القدرة البحرينية.



وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الى بأن كافة الفرق والفرسان يسعون نحو تحقيق نتائج جيدة وهذا سعى اليه الفرسان الاربعة وتمكنوا من تحقيق نتيجة طيبة في السباق الذي شارك فيه نخبة من فرسان الامارات.



وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق 160 كيلومتر إلى ست مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى والتي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والمرحلة الثانية والتي تم ترسيمها بالأعلام الصفراء لمسافة 33 كلم، والمرحلة الثالثة والتي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء لمسافة 24 كلم، والمرحلة الرابعة التي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء لمسافة 23 كلم، والمرحلة الخامسة التي تم ترسيمها بالأعلام البنية لمسافة 20 كلم، والمرحلة السادسة والأخيرة والتي تم ترسيمها بالأعلام البيضاء لمسافة 20 كلم.



وجاءت نتائج الفريق الملكي في المرحلة الاولى لمسافة 40 كيلومتر: انهى الفارس محمد عبدالحميد المرحلة بزمن 1:33:32 ساعة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بزمن 1:37:07 ساعة، الفارس محمد هلال الخاطري 1:40:48 ساعة، الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة1:42:31 ساعة، خالد ابراهيم 1:43:11 ساعة، كما تأهل هود بوجيري الى المرحلة الثانية

المرحلة الثانية لمسافة 33 كيلومتر: انهى الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 1:28:57 ساعة، محمد عبدالحميد 1:37:00 ساعة، محمد الخاطري 1:30:04 ساعة، الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة 1:31:24 ساعة كما تأهل هود بوجيري الى المرحلة الثالثة.



المرحلة الثالثة لمسافة 24 كيلومتر: انهى الفارس محمد بن مبارك آل خليفة المرحلة بزمن 1:06:30 ساعة، والفارس محمد الخاطري بزمن 1:06:11 ساعة كما تأهل هود بوجيري الى المرحلة الرابعة، وخرج من السباق الفارس محمد عبدالحميد، والشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة، وخالد ابراهيم.

المرحلة الرابعة لمسافة 23 كيلومتر: انهى الفارس محمد بن مبارك آل خليفة المرحلة بزمن 1:04:38 ساعة، والفارس محمد الخاطري بزمن 1:05:42 ساعة كما تأهل هود بوجيري الى المرحلة الخامسة.



وتمكن فرسان الفريق الملكي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومحمد هلال الخاطري وهود بوجيري من انهاء المرحلة الخامسة والسادسة بنجاح.

وحقق الفارس الامارتي راشد الجنابي من اسطبلات الوثبة المركز الاول في السباق على الجواد ايت منيت بعد أن قدم مستويات كبيرة تمكن من خلالها من التغلب على العديد من الفرسان العالميين وتوزيع جهد الجواد على المسافة البالغة 160كلم.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1648 جمت 10/02/2018















عدد القراءات : 169 اخر تحديث : 2018/02/11 - 54 : 01 AM