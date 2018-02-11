سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية تنظم احتفالا بيوم البحرين الرياضي‎

واشنطن في 10 فبراير/ بنا / نظمت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية، أنشطة رياضية لمنتسبيها في واشنطن العاصمة احتفالاً بيوم البحرين الرياضي الموافق ل 13 من فبراير 2018م الصادر بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة الإنسان البحريني وسلامته.











وحرصت السفارة على أن تحتفل بيوم البحرين الرياضي للعام الثاني على التوالي، لما تشكله هذه الفعالية الرياضية من رسالة إلى المجتمع الأمريكي بأن المجتمع البحريني منفتح على الرياضة ويمارسها كجزء لا يتجزأ من روتين حياته اليومي.



وقد شكل احتفال السفارة باليوم الرياضي الوطني فرصة لتشجيع منتسبيها على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وذلك من خلال استثمار الحب والولاء للوطن لغرس ثقافة رياضية تعي أهمية النشاط البدني في تعزير الصحة بأبعادها الجسدية والنفسية، إدراكاً منهم بأن العقل السليم في الجسم السليم.



خ.أ



بنا 1849 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 171 اخر تحديث : 2018/02/10 - 55 : 09 PM