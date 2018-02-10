رئيس الأوقاف الجعفرية : نمد أيدينا للتعاون مع الأهالي في مختلف المناطق لتطوير كفاءة الخدمات الوقفية المنامة في 10 فبراير/ بنا / أكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور أن الإدارة تمد أيديها للأهالي ومؤسسات المجتمع في مختلف مناطق البحرين للتعاون في تطوير كفاءة الخدمات الوقفية وخصوصاً المتعلقة بالمساجد والمآتم والمقابر، ورصد كافة الاحتياجات في مجال خدمات دور العبادة لرفعها للجهات الرسمية ذات العلاقة.



ودشن آل عصفور حملة النظافة في دور العبادة لمنطقة عالي صباح اليوم في صالة "خير" التابعة لجمعية عالي الخيرية بحضور النائب رؤى الحايكي وعضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله عاشور ورئيس جمعية عالي الخيرية عادل منصور الستري وعدد من شخصيات وأهالي منطقة عالي.



وقال رئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور في كلمته :" نحن سعداء باستمرار حملات التنظيف التي تعكس الاهتمام بدور العبادة من مساجد ومآتم والتي نعتزم استمرار مثل هذه الحملات بصفة مستمرة ومستدامة في مختلف مناطق البحرين، ومما لا شك فيه أنّ قرية عالي تمثل إحدى القرى ذات التاريخ العريق والسبق في الاهتمام والعناية بالمساجد والمآتم تشييداً ورعايةً واحتضاناً، فتضم هذه القرية عدداً من الصروح الدينية التاريخية التي تعكس ارتباط أهل البحرين الوثيق بالمساجد وتعظيمها، كما تعاقب على هذه القرية على مدى العصور علماء أجلاء لا تزالهم آثارهم العلمية شاهدة وشامخة".



وأضاف :" إننا نثمن التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية والحكومة الموقرة بالاهتمام والعناية بدور العبادة، ونحن في صدد تفعيل الخطاب الكريم الصادر من الحكومة بشأن حصر احتياجات مختلف المناطق من المساجد والمآتم ومراكز تحفيظ القرآن لتخصيص الأراضي الحكومية للأغراض الدينية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ونحن ندرك تماماً الأهمية البالغة للمساجد والمآتم في التنشئة وحفظ المجتمع وتوجيهه التوجيه الحسن والصحيح لما هو خير في دنياه وآخرته، فضلاً عن احتضان الفعاليات الاجتماعية من أفراح وأتراح كما هو الحال في المآتم، فضلاً عن احتضان الفعاليات الاجتماعية من أفراح وأتراح كما هو الحال في المآتم".



وبدورها عرضت جمعية عالي الخيرية فيلماً توثيقياً عن المساجد في منطقة عالي، حيث يبلغ عددها 26 مسجداً شيدت في مراحل زمنية مختلفة، بتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية ومساهمة من المحسنين وذوي الخير من شخصيات القرية، كما تضمن الفيلم عرضاً لاحتياجات المساجد وتطلعات المصلين لتطويرها بما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة والمستوى العمراني المنشود.



بعدها قام رئيس الأوقاف الجعفرية بجولة تفقدية لمتابعة حملة النظافة أطلقتها الإدارة بالشراكة مع جمعية عالي الخيرية وأهالي القرية وإحدى الشركات التي كلفتها الإدارة، إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر استراتيجية الأوقاف القائمة على تفعيل ثلاثية الشراكة والشفافية والتنمية.



ورافق رئيس الأوقاف الجعفرية خلال الجولة عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور، والقائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس، ورئيس جمعية عالي الخيرية عادل منصور الستري وعدد من شخصيات وأهالي منطقة عالي، حيث شملت الحملة تنظيف جامع الشيخ خلف الكبير، مسجد الإمام علي (ع)، مسجد الحوراء (ع)، مسجد أمير محمد، ومسجد الجبيلية.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1337 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/02/10 - 41 : 04 PM