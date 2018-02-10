هيئة جودة التعليم والتدريب تدشن (دليل الأصول المعرفية)

المنامة في 10 فبراير /بنا/ دشنت هيئة جودة التعليم والتدريب دليلًا إلكترونيًّا تحت عنوان: (دليل الأصول المعرفية) بهدف حصر كافة الكفاءات، والخبرات، والمهارات، والهوايات، والمؤهلات التي يحملها موظفو الهيئة.



وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي أنَّ هذه الخطوة أتت انطلاقًا من حرص الهيئة على تشجيع الإبداع، وتنمية المهارات لدى موظفيها؛ للاستفادة مما يمتلكون من مهارات وبما يخدم الهيئة في مسيرتها العملية وأداء رسالتها الوطنية، لافتة إلى أنَّ الهيئة من الجهات الحكومية السباقة في عمل هذا الدليل، الذي اطلع على تجربتها فيه عددٌ من الجهات الحكومية من خلال زيارتها للهيئة.



وشددت الرئيس التنفيذي على أنَّ الاهتمام بالموظف كطاقة بشرية يخلق بيئة تنافسية معرفية، معتبرة أنَّ ذلك يعد أحد الأدوات التي يمكن من خلالها إثراء بيئة المؤسسة، وخلق روح إيجابية بين الموظفين يُستثمر من خلالها ما يمتلكه الموظف من طاقات يمكن الاستعانة بها في تطور عمل الهيئة ضمن المهام المسندة إليها.



وتابعت، كما أن هذه الخطوات تُعدُّ صفًّا أول من الموظفين قادرين على مجابهة التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا، والتي يمكن تجاوزها بما يتميز به أيُّ موظف من كفاءات وخبرات، وما يمتلكون من تخصصات، مبينة أن الهيئة تعمل في هذا الجانب بما يتوافق مع إستراتيجيتها القائمة على تنمية مواردها البشرية بالتوافق مع رؤية البحرين 2030.



وتهدف هيئة جودة التعليم والتدريب من تدشين (دليل الأصول المعرفية)، إلى تعزيز كفاءات منتسبي الهيئة، والاستفادة من خبرتهم، وتوثيق أفضل الممارسات والمعارف؛ كلٌّ بحسب اختصاصه، ونقلها والاستفادة منها من خلال تنظيم الورش والمحاضرات؛ مما يسهم في المحافظة على المكتسبات، والمهارات، والهوايات التي لدى الموظف وإثرائها، وخلق بيئة تشجع الأفكار المبدعة بين الموظفين، وبهذا فإن الهيئة - وفق رؤيتها ورسالتها - تسعى لوضع إجراءات مستدامة تُسهِم في تنمية قدرات الموظفين باستمرار.











خ ب ف/س.ي



بنا 1220 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/10 - 28 : 03 PM