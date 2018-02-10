وزير الإسكان يبحث مع المدير التنفيذي للمستوطنات البشرية سبل تعزيز العلاقات كوالالمبور في 10 فبراير/ بنا / عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع WUF9 المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور لقاء عمل مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة ميمونة محمد شريف وذلك على هامش مشاركة الوفد في أعمال المنتدى، بحضور رئيس هيئة التخطيط العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة.

ونقل وزير الإسكان للسيدة ميمونة محمد شريف تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأعرب عن اعتزازه بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد كمدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مستعرضاً العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وبرنامج المستوطنات البشرية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، موجهاً لها الدعوة لزيارة مملكة البحرين مستقبلاً.



وتطرق اللقاء إلى وثيقة التعاون التي أبرمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بهدف توثيق الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبحث أوجه تطويرها، ومراجعة السياسات الإسكانية، وهي الوثيق التي تأتي في إطار التعاون المستمر مع برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية الحضرية، حيث أشار إلى أن اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ ما ورد في الاتفاقية بصدد تسليم التقرير الأول المتعلق بتوثيق الخدمات قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى والمتعلقة بمراجعة السياسات الإسكانية.



كما أعرب وزير الإسكان عن رغبة مملكة البحرين في توثيق التعاون مع برنامج المستوطنات البشرية، وذلك في مجال تنفيذ أجندة التنمية الحضرية والتنمية المستدامة.



من جانبها أعربت السيدة ميمونة محمد شريف عن شكرها وتقديرها لتحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ، ولوزير الإسكان على المشاعر الطيبة، مؤكدة على أهمية العلاقات المتميزة بين برنامج المستوطنات البشرية ومملكة البحرين.



وثمنت استضافة مملكة البحرين لمكتب مشروع التنمية الحضرية في مقر وزارة الإسكان، كنواة لتدعيم التعاون بين الجانبين.



وأبدى كل من وزير الإسكان والمدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رغبتهما لأن يتسع هذا التعاون ليشمل التنمية الحضرية المستدامة، حيث أكدت السيدة شريفة من جانبها أن هذا الأمر يعد من ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، والتي تسعى إلى تنفيذها من خلال السياسة التي ستتبعها في إدارة البرنامج، حيث أنها تهدف إلى تحقيق نظرة شاملة للتنمية الحضرية، وتقديم المساعدات للدول النامية بشكل متكامل، للاستفادة من الخبرات الموجودة في البرنامج ككل.



وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات التي من الممكن أن تنفذ في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى إمكانية أن يشمل التعاون في الدعم الذي يقدمه المستوطنات البشرية لمملكة البحرين مجال التخطيط العمراني إلى جانب قطاع الإسكان، واتفق الطرفان على أن يتم التباحث بشأن تلك الأفكار والمبادرات مستقبلاً.







ع.ر/س.ي



بنا 1001 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/02/10 - 28 : 01 PM