جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر وتقدير من رئيس مجلس النواب المنامة في 10 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد احمد بن ابراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب وذلك بمناسبة رعاية جلالته السامية لمؤتمر (ميثاق العمل الوطني)، وفيما يلي نص البرقية :-



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

أتشرف أن أرفع لجلالتكم أسمى آيات الشكر والتقدير على رعايتكم السامية لمؤتمر (ميثاق العمل الوطني) الذي أقامه مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.

معرباً لجلالتكم، حفظكم الله ورعاكم، باسم جميع المشاركين في المؤتمر، عن عظيم الشكر وعميق الامتنان، لما تحظى به مملكة البحرين من رعاية واهتمام رفيع وتوجيهات سديدة، في ظل مشروع جلالتكم الإصلاحي وأن ميثاق العمل الوطني الذي حققته الإرادة الملكية السامية والتقى معه الاجماع الوطني من شعبكم الوفي، في لحظة تاريخية، كتبت بأحرف من نور، ليسير بمملكة البحرين نحو آفاق واسعة للنهضة الحديثة في كافة مجالات التنمية لحاضر ومستقبل الوطن والمواطنين.

مؤكداً لجلالتكم عهدنا وولاءنا بقيادة جلالتكم الرشيدة، مجدداً عزمنا وإصرارنا نحو مزيد من العمل والإنجاز في المجلس النيابي، وكافة مؤسسات الدولة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جلالتكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يحفظ مملكة البحرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أحمد بن إبراهيم راشد الملا

رئيس مجلس النواب







ع.ر/و.ش



بنا 0912 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/02/10 - 16 : 12 PM