اللجنة المنظمة ل"أقوى رجل بحريني" تنتهي من تصوير الإعلان الخاص بالبطولة المنامة في 10 فبراير /بنا/ أنهت اللجنة المنظمة لبطولة "أقوى رجل بحريني" من تصوير الإعلان الخاص للبطولة والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة، وبتنظيم من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحت شعار "خلك وحش" بـ"خليج البحرين" في الفترة 22- 24 فبراير الجاري، والتي تأتي إقامتها ضمن المبادرات الكريمة لسموه في دعم الشباب في المجال الرياضي والإنساني، والتي وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان.



وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصال السيد عمر سلمان السليس: "إن اللجنة راعت في تصوير هذا الإعلان أن يأخذ الصبغة التراثية البحرينية، مع مراعاة أن يقوم بهذا العمل طاقم فني محترف على أعلى مستوى، والذي يتضمن 6 فواصل إعلانية منها الإعلان الرئيسي والأساسي الذي يحوي الكثير من اللقطات الفنية التشويقية والخدع السينمائية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب المعلومات الخاصة بتاريخ البطولة، في حين جاءت الفواصل لتعكس المسابقات الرئيسة وفواصل أخرى لألعاب الأطفال والألعاب المصاحبة".



واكد أن الإعلان جاء ليحاكي شيئا من التراث البحريني الأصيل، وراعت اللجنة أن يكون تصوير هذا الإعلان متوافقا مع شعار البطولة الذي يجسد رجلا بحرينيا يرتدي الزي الشعبي المعروف بالثوب والغترة يمارس عدة ألعاب رياضية مدرجة ضمن مسابقات هذا الحدث.



وتم تصوير هذا العمل الإعلاني تحت إشراف رئيس لجنة الإعلام والاتصال السيد عمر السليس، وفيما يتعلق بالممثلين الذين أدوا الأدوار الخاصة بالمسابقات فهم: عبدالله خميس الشيخ في لعبة رفع الجذع وفي دور القلاف، والفلاح قام به محمد حسن الاخلاصي وسحب السيارة البدوي خليفة راشد الهاجري، ومبارك إبراهيم الدوسري، ورفع التاير عماد حسين القفاص وعلي حسن سبت، ومن فئة الأطفال ظهر كلا من فيصل ونايف وخليفة فواز العبدالله، وسلمان وراشد عمر السليس.



يذكر أن المكتب الاعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قد أغلق باب التسجيل للمسابقات الرئيسية في حين لا يزال باب التسجيل مفتوحا للألعاب المصاحبة وألعاب الأطفال عبر الموقع الالكتروني bhrstrongestman.com.





خ ب ف/س.ي



بنا 0806 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 140 اخر تحديث : 2018/02/10 - 16 : 11 AM