سمو رئيس الـــوزراء الموقر يرعى النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض الاتحاد الخليجي للتكرير العالمي المنامة في 10 فبراير /بنا/ برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تحتضن مملكة البحرين النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض الاتحاد الخليجي للتكرير العالمي وذلك خلال الفترة 23 إلى 25 أكتوبر 2018 على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمملكة البحرين تحت شعار "نحو تكرير تنافسي من خلال الابتكار والتعاون والتكنولوجيا" بتنظيم من الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من الشركات البحرينية والخليجية والعالمية.

وقد أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على تفضُّلِ سُمُوِّهِ بالرعاية الدائمة والمستمرة للمؤتمرات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين ، الأمر الذي يُؤَكِّدَ على مدى حرص سُمُوِّهِ حفظه الله، على دعم ومساندة المسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في البحرين والتأكيد على مكانة فعاليات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات كإحدى الملتقيات العالمية على مستوى الشرق الأوسط، مشيداً بالتعاون القائم بين الاتحاد الخليجي للتكرير والجهات المُنَظِّمة الأخرى والهيئة الوطنية للنفط والغاز لاختيار مملكة البحرين لعقد فعالياتها، مؤكداً معاليه على حرص حكومة مملكة البحرين الدائم على استقطاب واستضافة الفعاليات المتخصصة في القطاع النفطي على أرضها وتقديم كافة أنواع التسهيلات التي تساعد المُنظِّمين في عقد فعالياتهم بنجاح وتحقيق ما يصبون إلية من أهداف وذلك ما لها من دور بارز ومُهم في تبادل وتقاسم الخبرات بين الجهات ذات العلاقة.



وقال معالي الوزير بأن مؤتمر ومعرض التكرير العالمي الأول سوف يكون بديلاً عن سلسلة مؤتمرات ومعارض "بتروتك" التي كانت تحتضنها مملكة البحرين في الأعوام الماضية وأنه سيكون المنصة الاستراتيجية الرائدة في الشرق الأوسط للمهنيين في مجال التكرير لمواجهة تحديات الأعمال وتبادل أفضل الممارسات وإطلاق الفرص المُحتملة من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية، سعياً منها نحو التميز. منوِّهاً معاليه بأن هذا المؤتمر والمعرض المُصاحب يهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين في جميع أنحاء الأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية ومزودي الخدمات التكنولوجية للاستفادة من فُرص الاستثمار والابتكار والنمو، مشيداً معاليه عالياً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير المهندس محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وأعضاء مجلس الإدارة المهندس سليمان البرقان المدير التنفيذي للمصافي المحلية وتجزئة الغاز الطبيعي في شركة أرامكو السعودية والمهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين ( بابكو) والدكتور نبيل بوريسلي الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت العالمية والمهندس جاسم علي الصايغ الرئيس التنفيذي لقطاع التكرير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في تأسيس هذا الملتقى العالمي في مملكة البحرين. وكذلك الجهود الطيبة المبذولة من الأمين العام للاتحاد الخليجي المهندس عوده بن عايد الأحمدي.



وقد أكَّد معالي الوزير على حرص مملكة البحرين في إنجاح تأسيس هذه الكيانات المتخصصة على أرضها وتقديم الدعم والمساندة اللَّازمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لهذه المؤسسات المهنية الغير ربحية التي تصب في تعزيز التعاون والتنسيق، فضلاً عن تبادل الآراء حول أوضاع سوق النفط والغاز وتوفير فرص الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات للمختصين والمهتمين والنهوض بمستقبل قطاع النفط والغاز في دول المنطقة.



وفي سياق متصل، تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير المهندس محمد غازي المطيري عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على الدعم والمُساندة والتشجيع الدائم للاتحاد الخليجي للتكرير وعلى ما يحظى به الاتحاد من دعمٍ لوجستي مستمر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز الذي يُعزِّز من مكانته في تقوية العلاقات التي تربط الشركات النفطية المؤسسة له. موضحاً بأن رؤية الاتحاد الخليجي للتكرير تتمثل في توسيع نطاق هذا الحدث العالمي المُهم ليشمل جميع المهتمين بصناعة التكرير والصناعات التابعة لها ومعالجة الفرص الاستراتيجية التي تواجهها تلك الصناعة في الشرق الأوسط وتحديداً في دول الخليج، مؤكداً معاليه على أن المؤتمر سوف يُركِّز على كيفية الهندسة "الذكية"، جنباً إلى جنب مع مواضيع التصنيع والتميز التشغيلي ذات الصلة والتي يمكن أن تخلق قيمة مضافة في الصناعات التحويلية. مشراً إلى أن البرنامج الفني للمؤتمر سيغطي مجموعة واسعة من المواضيع الرئيسية بما في ذلك مواضيع التكامل والتعاون وجذب الاستثمار وبناء قوة العمل المستقبلية المُؤهلَّة لاستثمار الفُرص المُتاحة في المنطقة.



من جانبه قال رئيس المؤتمر المهندس سليمان البرقان المدير التنفيذي للمصافي المحلية وتجزئة الغاز الطبيعي في شركة أرامكو السعودية، بأن فعاليات المؤتمر والمعرض المُصاحب سوف تشهد جلسات رئيسية، وعدد من مناقشات الطاولة المستديرة، والورش الفنية إلى جانب الفعاليات الفنية الأخرى المُصاحبة، التي سوف يُقدِّمُها أكثر من 220 خبيرا في مجال صناعة التكرير من مختلف دول العالم. منوِّهاً إلى أن المؤتمر يوفِّرُ فُرصة كبيرة للمشاركين في المؤتمر وزُوَّار المعرض المُصاحب لتبادل الأفكار المُبتكرة والحلول المُمكنة للتحديَّات التي تُواجهُها صناعة التكرير والصناعات الأخرى ذات العلاقة.



الجدير بالذكر أن الاتحاد الخليجي للتكرير يحظى بموافقة كريمة من حكومة مملكة البحرين، وذلك من أجل تعزيز التعاون الخليجي في مجال التكرير وتسهيل عملية التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين الصناعات والمؤسسات والهيئات الاستثمارية في صناعة التكرير ورفع كفاءة الموظفين في هذا القطاع الحيوي وكذلك المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مكانة البترول في نمو الاقتصاد العالمي.





خ ب ف/و.ش



بنا 0759 جمت 10/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/10 - 06 : 11 AM