عاهل البلاد المفدى يستقبل وفد دولة الامارات المشارك في مؤتمر ميثاق العمل الوطني المنامة في 09 فبراير/ بنا/ عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى أرض الوطن قادما من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة خاصة.

ولدى عودة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه استقبل جلالته هذا اليوم السيد محمد بن سالم بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، والسيد أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام جائزة محمد بن راشد للتسامح، بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر ميثاق العمل الوطني (آفاق المستقبل.. والتنمية المستدامة والسلام)، والذي يعقد تحت رعاية سامية من جلالة الملك المفدى، وينظمه مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.



ورحب صاحب الجلالة رعاه الله بالسيدين العامري والظاهري، منوهاً بمشاركتهما في هذا المؤتمر الهام، والتي تعكس عمق الروابط الأخوية المشتركة وما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في كافة الميادين.



وأكد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع مملكة البحرين، وشقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة والحرص المتبادل على توثيقها ونمائها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بالإنجازات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في ظل ميثاق العمل الوطني، والذي شكل نقل نوعية في تاريخ البحرين وأرسى قواعد الدولة العصرية الحديثة وتحديث النظم والقوانين والمؤسسات الدستورية، منوها جلالته كذلك بالمكاسب المتعددة التي حققتها المسيرة البرلمانية والتشريعية في المملكة من أجل تقدم ورقي البحرين ورخاء شعبها.

كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره واعتزازه بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهودها في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفاع عن القضايا والمصالح العربية والاسلامية، وخدمة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.



حضر اللقاء السيد ياسر عبد الله النقبي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين..















م.ا.ب/خ.أ



بنا 1733 جمت 09/02/2018































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