عاهل البلاد المفدى يشارك ولي عهد أبوظبي رياضة الصيد بالصقور إحياء للموروث والتقاليد العربية الأصيلة الظفرة في 9 فبراير / بنا/ إلتقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم في منطقة الظفرة.

جرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة - تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين و الشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها و تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.



و شارك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رياضة الصيد بالصقور إحياء للموروث والتقاليد العربية الأصيلة.



حضر اللقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية و سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وأعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك وعدد من كبار المسؤولين بدولة الامارات الشقيقة.



و قد غادر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد زيارة خاصة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1730 جمت 09/02/2018





















عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/02/09 - 25 : 09 PM