سمو الشيخ عيسى بن علي يصل إلى مسقط لمساندة شباب السلة

مسقط في 09 فبراير/ بنا / أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وقوفه الدائم مع منتخبنا الوطني للشباب المشارك في بطولة مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن رعايته المتواصلة لهذه المجموعة الشابة يأتي إيمانا من سموه بأهمية دعم هؤلاء اللاعبين الذين يشكلون نواة المستقبل لكرة السلة البحرينية.



وكان سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وصل مساء أمس للعاصمة العمانية - مسقط وذلك لمتابعة الجولة الختامية من البطولة الختامية ومساندة لاعبي منتخبنا الوطني في المواجهة الحاسمة له أمام المنتخب السعودي الشقيق.



وأشار سموه في تصريح له فور وصوله إلى أن منتخبنا الوطني للشباب نجح في تقديم مستوى طيب للغاية منذ الجولة الأولى البطولة، مؤكدا أن هذا الأداء جاء نتيجة الإعداد الجيد له ومدى الانسجام الذي وصل إليه، مشددا على أهمية مواصلة الرعاية والدعم لهذه المجموعة من أجل أن تكون خير من يمثل السلة البحرينية في مختلف المشاركات الخارجية.



وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن أمنياته الخالصة للمنتخب الوطني بالتوفيق في لقاءه الأخير بالبطولة والظفر باللقب الخليجي، مشيدا بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب ولجميع اللاعبين.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1515 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 148 اخر تحديث : 2018/02/09 - 25 : 06 PM