وزير الإسكان : حكومة البحرين تسعى لاستدامة السكن الاجتماعي في المملكة كوالالمبور في 09 فبراير/ بنا / واصل وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع "WUF9" المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان حضور الفعاليات والجلسات الحوارية التي يشهدها المنتدى، والتي تتمحور حول تنفيذ مخرجات الخطة الحضرية الجديدة.

وتضمنت الجلسات الحوارية والورش التي شارك بها الوفد مواضيع المدن للجميع والإسكان في المركز، وتأثير البعد الحضري في عوامل تغير المناخ، والتخطيط الاستراتيجي للأجندة الحضرية الجديدة، والتفكير في تطوير المدن، بالإضافة إلى موضوع التحضر والتنمية : الاستثمار في القوة التحويلية للمدن، والنهج الإقليمي المتكامل للتنمية المستدامة.

وقد أكد وزير الإسكان لدى مشاركته والوفد المرافق في أعمال المنتدى أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتمامًا خاصًا للسكن الاجتماعي لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، وركزت برامجها في هذا الاتجاه عبر مسيرة امتدت لما يقارب 60 عاماً، وتمكنت من تحقيق نجاحات بارزة في توفير الوحدات السكنية لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية من خلال بناء المشاريع الإسكانية الكبيرة والمدن وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهم في شكل وحدات سكنية وتمويل وقسائم سكنية وعلاوة السكن التي كان الجزء الأكبر منها مدعومًا.

وأضاف أن المملكة تواصل تحقيق المكتسبات الإسكانية تحت مظلة توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية منها بحلول نهاية عام 2018 و15 ألف وحدة سكنية أخرى سوف تتبعها في السنوات التي تعقبها، مبيناً أن معظم هذه الوحدات السكنية في مدن جديدة تشمل جميع المرافق والخدمات التي يمكن توقعها من منطقة حضرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وقال الوزير إنه بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة برنامجاً إسكانياً جديداً تم تدشينه تحت مسمى " مزايا "، يُوفر للمواطنين المؤهلين إمكانية الحصول على تمويل من القطاع الخاص، مدعومًا بمساهمة من الحكومة، للسماح للمواطنين بشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص. وقد تلقى هذا البرنامج إقبالاً ملحوظًا ليس فقط من قِبل المواطنين وإنما أيضًا من قِبل القطاع المالي والمطورين العقاريين.

وأكد المهندس الحمر أن مملكة البحرين عاقدة العزم على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مستويات المعيشة للجميع ووضع الإسكان في صميمه وتماشيها تمامًا مع جدول الأعمال الحضري الجديد، وفي الوقت نفسه التسهيل على القطاع الخاص للعب دور أكبر .

كما نوه إلى أن وزارة الإسكان شرعت في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان من خلال وثيقة تعاون بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لرسم الملامح المستقبلية لخارطة قطاع الإسكان، وأنه ومن المتوقع أن تستمر نتيجة ذلك في وضع المساكن في المركز وتعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من إنتاج المساكن وتقديمها.

وأردف أن تلك الجهود تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للتخطيط لعام 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيزها، ووضع استراتيجية للنقل المتعدد الوسائط المترابطة، وبناء مجتمعات متميزة، وتحديد الواجهة البحرية العامة، وحماية التراث الثقافي والأثري للبلد.





ح ب/ع ذ



بنا 1134 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/02/09 - 38 : 02 PM