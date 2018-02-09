الدكتور ميرزا يبحث آفاق التعاون في الطاقة المتجددة مع شركة TBEA الصينية المنامة في 09 فبراير/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد فيصل عبدالله شريف العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصل والشريك المحلي لشركة TBEA الصينية يرافقه نائب الرئيس التنفيذي للشركة السيد Yang Hengfan وعدد من المسئولين، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، واستمع الى شرح عن أنشطة ومشاريع الشركة في مختلف المجالات التكنولوجية وبالأخص مشاريعهم في أنظمة الطاقة المتجددة ورغبتهم في فتح مجالات للتعاون المشترك مع وحدة الطاقة المستدامة، وبدوره قام الوزير بتقديم عرض عن مشاريع وحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتحددة وبعض المشاريع المهمة في الطاقة المتجددة كمشروع الطاقة الشمسية سعة 100 ميغاوات وقياس العداد الصافي Net Metering وفرص الاستثمار في الطاقة الشمسية، وفي هذا الصدد أشاد الوزير ميرزا بما تقوم به الشركة من مشاريع في مجالات متعددة، وقال الوزير إننا نرحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذه المجالات ودراسة عروضها والعمل على امكانية التعاون معها بحسب الفرص المتاحة.

من جانبه تقدم السيد فيصل العوضي ورئيس ومسئولي شركة TBEA الصينية بجزيل الشكر والتقدير الى الوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيدين بالانجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مما أدى الى جذب واستقطاب كبريات الشركات العالمية وخلق الطلب على السوق البحريني للاستثمار في مجالات الطاقة التقليدية بصفة عامة والطاقة المستدامة بصفة خاصة، متمنين للوزير والمسئولين دوام التوفيق والسداد لخدمة مملكة البحرين في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.

حضر اللقاء الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير وعدد من المسئولين بوحدة الطاقة المستدامة.





ن.ع/ع ذ



بنا 1102 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/09 - 16 : 02 PM