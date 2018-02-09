(الأشغال): توفير 80% من مصاريف الاتصالات باستخدام تكنولوجيا اتصال متقدمة المنامة في 09 فبراير/ بنا / صرح السيد هشام يوسف ساتر مدير إدارة تقنية المعلومات في شؤون الاشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تم الانتهاء من توحيد نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الآي بي في شؤون الأشغال بجميع مباني الوزارة الرئيسية.

وأضاف أن إدارة تقنية المعلومات عمدت من خلال خطتها الاستراتيجية لتبني عدد من المبادرات التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وتحويل البيانات الالكترونية والانظمة والاتصال، وعلى رأس هذه المبادرات تطبيق نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الآي بي (IP TELEPHONY SYSTEM) عن طريق شبكة الوزارة الالكترونية والذي يتماشى وسياسة الوزارة القائمة على توفير أفضل الخدمات لمنتسبي الوزارة.



وقال هشام ساتر إنه تم تطبيق النظام في مرحلتين: الأولى لمبنى الوزارة الرئيسي في المنامة ومكاتب الوزارة في الجنبية ويخدم هذا النظام أكثر من 600 موظف في توفير الاتصال الهاتفي وكانت المرحلة الأولى في عام 2011، أما المرحلة الثانية والتي تم الانتهاء منها بين عامي 2016 و2017 جاءت لتربط مواقع الوزارة الرئيسية الموزعة على محافظات مملكة البحرين في المحرق والجفير وتوبلي وسلماباد بالشبكة الرئيسية في المنامة والذي تم تطويرها في المرحلة الأولى، وتخدم المرحلة الثانية أكثر من 500 موظف في توفير الاتصال.



ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت لتحسين الخدمات المقدمة وترشيد نفقات الاتصال الخارجي بين مباني الوزارة الرئيسية من خلال تفعيل الربط بين أنظمة الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الآي بي في مجمع المنامة والمواقع الأخرى والذي من شأنه توفير نفقات الاتصال الهاتفي في الوزارة بنسبة 80% عما كانت عليه قبل تطبيق التكنولوجيا.



وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تبني توجيهات الحكومة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات ودعمها بالأنظمة والبيانات التي تسهل تقديم الخدمات بأفضل الاساليب وفي أسرع وقت، وأن إدارة تقنية المعلومات تعمل جاهدة على ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج وخطط من شأنها تطوير العمل الالكتروني في الوزارة وبأقل التكاليف، مما يدعم ذلك توجهات الإدارة العليا والحكومة الرشيدة والاهداف القائمة على توفير أفضل الخدمات بتكلفة مدروسة ومعقولة.



ن.ع/ع ذ



بنا 1008 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/09 - 24 : 01 PM