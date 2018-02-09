مملكة البحرين تشارك في المخيم الكشفي الدولي الثامن بالشارقة الشارقة في 09 فبراير/ بنا / شاركت مملكة البحرين من خلال وزارة التربية والتعليم في المخيم الكشفي الدولي الثامن، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاكم الشارقة، تحت شعار (الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019) وذلك في مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة وفود من 82 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يمثل هذا المخيم الدولي تظاهرة كشفية عالمية تضم ثقافات متعددة.

وقد قام صاحب السمو حاكم الشارقة أثناء حفل الافتتاح بزيارة جناح وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، الذي اشتمل على معلومات تبين الأنشطة التي تنفذها الوزارة عن طريق جمعية الكشافة البحرينية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسيرة التعليمية بمملكة البحرين وما حققته من إنجازات بفضل دعم ومساندة قيادتنا الحكيمة يحفظها الله، والمشاريع التطويرية التي تشهدها، إضافة إلى ما تنفذه جمعية كشافة البحرين من فعاليات وبرامج، منها خدمة المجتمع والمشاركة في المخيمات الكشفية داخل وخارج مملكة البحرين والمحاضرات التوعوية المتنوعة، إلى جانب المشروع الشبابي الايجابي الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم وقيم العمل التطوعي، وتطوير المهارات القيادية وقيم الولاء والانتماء، وقد نالت مشاركة كشافة البحرين في هذا اللقاء الإشادة والتقدير.

وبهذه المناسبة قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة مملكة البحرين بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الشارقة، تمثل مجسماً لمدرسة الهداية الخليفية التي تأسست عام 1919م، وتعتبر أول مدرسة نظامية بمملكة البحرين، كما أهدى إلى سموه هدية تذكارية عبارة عن عصا كشفية محاطة بعلمي البلدين الشقيقين من عمل كشافة البحرين.





ن.ع/ع ذ



بنا 1008 جمت 09/02/2018



















عدد القراءات : 160 اخر تحديث : 2018/02/09 - 40 : 04 PM