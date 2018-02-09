مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 9 فبراير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على كافة الاصعدة المحلية والعربية والدولية وتابعت الصحف اهم القضايا الراهنة والاحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية بالاضافة الى الموضوعات حديث الساعة .

وفيما يلي ابرز العناوين :



/ عاهل البلاد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري



/ برئاسة ولي العهد: «التنسيقية» تناقش مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية .



/ رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الرئيس المصري



/ وزير الخارجية يشارك في ندوة الأمير سعود الفيصل



/ بتكليف من جلالة الملك الجودر يشارك في افتتاح أعمال القدس عاصمة الشباب الإسلامي بفلسطين



/ تحت شعار «عطاؤك هو حياتي» جمعية العمل التطوعي تنظم حملة للتبرع بالدم اليوم



/ مصادر: إحباط في قطر بعد رفض أمريكا طلبا بممارسة ضغوط على دول المقاطعة



/ بيلوسي تلقي كلمة لمدة ثماني ساعات أمام الكونجرس دفاعا عن المقيمين غير الشرعيين



/ أعضاء في «الشيوخ» الأمريكي يطالبون ترامب بتكثيف العقوبات ضد إيران



/ مبعوث أمريكي ينقل إلى لبنان رسائل تؤكد عدم سعي إسرائيل إلى التصعيد



/ تقرير للأمم المتحدة يحذر من أن تنظيم القاعدة لا يزال «صامدا بشكل ملفت»



/ الحكم على زعيمة المعارضة في بنجلاديش خـالـدة ضـيـاء بـالـسـجـن خـمـس سـنـوات



/ اجتماع مصري سوداني يؤكد ضرورة تنفيذ نتائج القمة الثلاثية حول سد النهضة



/ كوريا الشمالية تستعرض صواريخها العابرة للقارات عشية الألعاب الأولمبية



/ نحو مائة قتيل في غارات للتحالف الدولي على قوات موالية للنظام في شرق سوريا





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بنا 0420 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/02/09 - 24 : 07 AM