الطقس في مملكة البحرين: معتدل مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار المنامة في 9 فبراير / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً ورطب مع ضباب خفيف في بعض المناطق عند البداية ولكنه معتدل مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار.





الرياح: شمالية غربية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام .



درجة الحرارة : العظمى 23 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمي 95 % والصغرى 35 %.







م.ح.



بنا 0356 جمت 09/02/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/02/09 - 01 : 07 AM