سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري المنامة في 08 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية في ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان في القاهرة.



وقد أعرب فخامة الرئيس المصري في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعره الأخوية النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة.



ع.ر/م خ



بنا 1710 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/02/08 - 16 : 08 PM