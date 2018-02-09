سفير المملكة لدى المانيا يستقبل المواطنين البحرينيين الذين يتلقون العلاج في العاصمة برلين برلين في 08 فبراير / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بمقر السفارة المواطنين البحرينيين الذين يتلقون العلاج في العاصمة برلين مع عائلاتهم.



وفي بداية اللقاء شكر سعادة السفير الجميع على حضورهم ومشاركتهم اللقاء، متمنيا لجميع المرضى الشفاء العاجل، وشدد على دور السفارة وما ينطوي عليه من أهمية في خدمة المواطنين بجمهورية ألمانيا الاتحادية في كل ما يخص خطوات العلاج وتيسيرها.

كما تم التطرق إلى أحوال المواطنين ومراحل العلاج لدى كل منهم، بالإضافة إلى طرق تذليل الصعوبات التي تواجههم، وتم كذلك الاتفاق على التواصل الدائم بين السفارة والمواطنين البحرينيين والعمل على تكثيفها.



ع.ر/ع ع



بنا 1618 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/02/08 - 22 : 07 PM