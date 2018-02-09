مركز وكالة أنباء البحرين لتطوير المهارات الإعلامية ينظم الدورة التدريبية "فن كتابة التقارير الصحفية" المنامة في 8 فبراير / بنا / نظم مركز وكالة أنباء البحرين (بنا) لتطوير المهارات الإعلامية، الدورة التدريبية "فن كتابة التقارير الصحفية"، بمشاركة عدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك في الفترة من 7 حتى 8 من الشهر الجاري.



وتضمنت الدورة التي قدمتها رئيسة التحرير بوكالة انباء البحرين الأستاذة هند كرم، تعريف المشاركين بالكيفية الصحيحة التي تتم فيها كتابة التقارير الصحفية، والخطوات المتبعة للوصول بالتقرير الصحفي للاحترافية والمهنية اللازمة، وأنواع التقارير الصحفية وخصائصها، وما هي عناصر كتابة التقرير الصحفي الجيد، والتمييز بين التقرير الصحفي والفنون الصحفية الأخرى كالخبر والتحقيق والحوار، بالإضافة الى توظيف التقارير الصحفية في عمل إدارات الإعلام والعلاقات العامة والدولية في الوزرات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وتأتي إقامة هذه الدورة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تتبعها وزارة شؤون الاعلام في المساهمة في رفع القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز الكوادر الوطنية بتقديم دورات المختلفة المتخصصة في مهارات كتابة الخبر والتقرير والتحقيق بصورة مهنية محترفة.



أ.أ/ع ع



بنا 1426 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/02/08 - 48 : 05 PM