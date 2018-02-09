الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم تستقبل وفدا من جامعة سالفورد البريطانية المنامة في 08 فبراير/ بنا / استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وفدا من جامعة سالفورد البريطانية تترأسه البروفيسورة هيلين مارشال رئيسة الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة البريطانية في البحرين البروفيسور كيث شارب ومدير الشئون المالية بالجامعة السيدة جولي تشارج، والمدير الإقليمي للحسابات الدكتورة جولي كروس، ومدير المشروع السيدة إيما كينغ، وعدد من مسئولي الهيئة.



وتأتي الزيارة للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب، وأطر المؤهلات، مبدين رغبتهم في التعاون مع الهيئة لإسناد المؤهلات الأجنبية التي تطرحها الجامعة على الإطار الوطني للمؤهلات.



وتمَّ خلال اللقاء الاطلاع على الخطة التشغيلية لجامعة سالفورد، وإستراتيجيتها لطرح البرامج الأكاديمية خلال العام الأكاديمي القادم.



وأكدت الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر المضحكي أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم العالي، واستقطاب الجامعات الإقليمية والدولية المرموقة لطرح برامجها في المملكة، للمساهمة في إثراء هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بحسب الضوابط والإجراءات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مؤكدةً على أنَّ المملكة لديها القوانين المشجعة للاستثمار في هذا القطاع، والمنظمة لتقديم تعليم أكاديمي عالي الجودة يصب في تنمية الطلبة مهاريًّا ومعرفيًّا، وتأهيلهم بالشكل المطلوب لتلبية احتياجات سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.



وثمن وفد جامعة سالفورد البريطانية دور الهيئة في نشر ضمان الجودة على المستوى المؤسسي، وفي النطاق التعليمي العالي، ومدى الموضوعية والشفافية والوضوح التي تمارسها في مهامها وسائر أعمالها في مجال المراجعات وتقييم الأداء التعليمي والتدريبي، وإدراج المؤسسات على إطارها الوطني، وتسكين وإسناد المؤهلات، ومؤهلات التعليم الرسمي وغير الرسمي وفق الساعات المعتمدة؛ من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مبادرات تطوير التعليم والتدريب والتي كانت الهيئة من بينها.



كما أشادوا بما تتميز به مملكة البحرين من إجراءات وقوانين وأنظمة تسهم في استقطاب الجامعات لفتح فروع لها في المملكة.





ع.ر/س.ي



بنا 1408 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/02/08 - 26 : 06 PM