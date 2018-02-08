اسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تصدح فرحاً وابتهاجاً بذكرى تأسيسها الخمسين المنامة في 8 فبراير / بنا / تصدح أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين فرحاً وابتهاجاً بمناسبة احتفالات الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين شملت على العديد من الفعاليات والبرامج احتفاءً بهذه المناسبة.



وشهدت الاحتفالات تسليم منتسبي قوة دفاع البحرين "وسام القوة" تقديراً لهم على وفائهم وإخلاصهم لما قدموه من جهود متميزة خدمةً لوطنهم و لمليكهم المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، للمضي نحو الأمام دائماً مستندين على قاعدةٍ صلبةٍ أرسى قواعدها بقوةٍ ومنعه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

ولا تزال ذكرى الخامس من فبراير شامخة تثير في نفوس العسكريين الشجن، وتبعث فيها ذكريات انطلاق أول ضوء لهذه القوة الأبية بتخريج الدفعة الأولى من مجنديها في 5 فبراير لعام 1969م، لتصبح هذه المناسبة العزيزة مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن الغالي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، باني هذا الصرح ومحتضنه وراعيه وداعمه منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، حيث غدت قوة دفاع البحرين بعد خمسين عاماً علامة مضيئة ومشرقة في وطننا العزيز ومصدر عزة وفخر لكل من يقطن هذه الأرض الطيبة.







أ.أ/س.ي



بنا 1323 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/02/08 - 37 : 04 PM