عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه الرئيس المصري المنامة في 8 فبراير /بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية بضحايا الحادث الارهابي الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان ، والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وأعرب فخامة الرئيس المصري عن جزيل شكره وامتنانه لمشاعر جلالته الصادقة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين الشقيق دوام الأمن والأمان.



أ.أ/خ.س



بنا 1252 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/08 - 00 : 05 PM