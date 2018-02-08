وزيرة الصحة تستقبل النائب ماجد الماجد وتؤكد على جهود الوزارة في تلبية تطلعات المواطنين من الخدمات الصحية المنامة في 8 فبراير/بنا/ استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة عضو مجلس النواب سعادة النائب ماجد الماجد وتم خلال اللقاء بحث أبرز الموضوعات التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المملكة.

وفي مستهل اللقاء اشادت الصالح بسعادة النائب، مشيدةً بجهوده وجهود كافة النواب بالمجلس في إبراز الملاحظات والمقترحات التي تتعلق بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمملكة.



وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والبرامج التي تتعلق بالقطاع الصحي والتي ستساهم في تطوير مستوى الخدمة الصحية، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والمقترحات والخطط التطويرية على صعيد توسعة إطار الخدمات الصحية ورفع درجة كفاءتها بالشكل الذي يلبي مجمل احتياجات وتطلعات كافة المواطنين بالمملكة. كما تم بحث موضوعات ذات العلاقة بالطلبات المقدمة المواطنين.



ومن جانبه أعرب الماجد في ختام اللقاء عن عميق شكره لوزيرة الصحة، مثنياً على تجاوب وتعاون الوزارة المتواصل وجهودها التنسيقية مع السلطة التشريعية والذي يهدف إلى خدمة صالح المواطن البحريني وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع.





خ ب ف/خ.س



بنا 1239 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/02/08 - 19 : 04 PM