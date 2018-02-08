ميرزا يبحث مع بنك المشرق تقديم تسهيلات للراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنامة في 8 فبراير/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد أحمد حسني ديات المدير الاقليمي لبنك المشرق يرافقه السيد غسان قسيس مدير دائرة العمليات والاستثمار بالبنك.



واستعرض الوزير خلال اللقاء فرص ومجالات التعاون المشترك بين البنك وقطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأثنى الوزير ميرزا على جهود البنك ودوره الرائد في القطاع المصرفي والاستثماري وجهوده في تعزيز الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار إضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها في البلاد.



وفي هذا الصدد أكد الوزير ميرزا على دعم الحكومة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين ورفده بكل المتطلبات التي من شأنها تعزيز وضعه على كافة الأصعدة، واستعرض مع البنك امكانيات تقديم تسهيلات مالية للأفراد والمؤسسات الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم ومنشآتهم، تشجيعاً لهم على استخدام الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك، والذي يأتي انطلاقاً من اهتمامات ورؤية القيادة الرشيدة بمملكة البحرين من اجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.



ومن جانبه أعرب المسئولون ببنك المشرق عن خالص الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال والدعم الذي يحظى به قطاع البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأكدوا أنهم سيسعون الى تنفيذ ما جاء خلال الاجتماع وبالأخص التعاون مع وحدة الطاقة المستدامة وامكانية تقديم التسهيلات المالية في ما يتعلق بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.



حضر اللقاء الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير والمهندس أليكساندر سماهيجي من وحدة الطاقة المستدامة.







ل.ب/خ.س



بنا 1223 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/02/08 - 47 : 04 PM