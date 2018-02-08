قائد مستشفى الملك حمد الجامعي يقيم حفل تسليم وسام القوة المنامة في 8 فبراير / بنا / أقيم تحت رعاية اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي حفل تسليم وسام القوة بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين وذلك صباح اليوم الخميس في قاعة المحاضرات في المستشفى.



وقام قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بتسليم الأوسمة لجميع الضباط والأفراد في المستشفى، مشيداً بالدور الذي يقوم به منتسبو مستشفى الملك حمد الجامعي في تحقيق الإنجازات المرجوة في المستشفى منذ تأسيسه لتكون بصمة في مسيرة قوة دفاع البحرين في تطور المجال الصحي ضمن أعلى المعايير العالمية.



أ.أ/ع ع



بنا 1223 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/02/08 - 54 : 03 PM