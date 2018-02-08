سمو محافظ المحافظة الجنوبية : تقدير وتكريم أصحاب الاعمال الخيرية هدف نتشرف بتحقيقه عبر مختلف القطاعات المنامة في 8 فبراير/بنا/ كرم سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عددا من الجهات والجمعيات الخيرية القائمة على خدمة ورعاية دور المسنين في حفل حضره مجموعة من المسنين ضمن الأنشطة والبرامج التي بادرت في تنظيمها المحافظة الجنوبية خلال موسم البر الحالي والتي تندرج في سياق عدة مبادرات ومساهمات من العمل الخيري شهدها الأسبوع المنصرم بدءً من الاحتفال بالطفل مروراً لرعاية الزواج الجماعي وصولاً الى الاحتفال بالمسنين، حيث أقيم الحفل في المخيم الواقع بمركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال الحفل احقية المسنين بالاستمتاع في موسم البر من خلال الأنشطة والبرامج الهادفة مؤكداً سموه أهمية ما قدمته شريحة المسنين من عطاء وإسهامات جليله للمجتمع والوطن الأمر الذي يحتم تظافر جميع الجهود لرد الجميل من خلال الاهتمام وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وإبراز القيمة المجتمعية التي يحضون بها من خلال الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتوثيق علاقتهم بالمجتمع في العديد من الجوانب ، مشيداً سموه بجهود وعمل القائمين ، من جهات ومؤسسات وجمعيات خيرية في خدمة المسنين ودورهم الإنساني الكبير في رعاية واحتضان شؤونهم الاجتماعية والذي تعتبره المحافظة موضع تقدير واعتزاز ، ومن الأعمال التي لابد أن يكون لها نصيب الرعاية والتشجيع والدعم الأكبر في برامج وانشطة المحافظة المستقبلية.



وعبرت السيدة نادية سلمان الجار مديرة المشاريع بجمعية تنمية المرأة في كلمة ألقتها في بداية الحفل نيابة عن المكرمين عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ المحافظة الجنوبية وعن سعادتها بهذه اللفتة الكريمة التي تبنتها المحافظة الجنوبية من احتواء واحتضان وتوسع الانتشار والوصول إلى مختلف قطاعات وشرائح المجتمع لتعميم التقدير والعطاء والخير والمتمثل منها بشكل جلي في هذه المبادرة السباقة ، مشيره إلى أن من شأن تلك المبادرات والأعمال التقديرية ترك البصمة الكبيرة في النفس لبذل المزيد من العمل ومضاعفة الجهد لخدمة المسنين خاصة ، وعمل الخير عامة لمجتمع المحافظة الجنوبية.



ثم القت السيدة بدرية عيد جبر قصيدة شعرية تناولت فيها ابياتها الشكر والتقدير للمحافظة الجنوبية وبينت من خلال القصيدة أهمية دور المسنين والوالدين وعطائهم لخدمة الوطن وبناء نهضة المجتمع ، معبرة عن سرورها وبهجتها بهذا الحفل والأثر الكبير الذي تركه في نفوس كافة المسنين.



بعد ذلك تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم رؤساء الأندية والجمعيات والجهات المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى جانب توزيع الهدايا التذكارية على المسنين في بادرة لنشر السرور والفرح بينهم.



وفي ختام الحفل قام المسنون بجولة ميدانية في مركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر بهدف الاطلاع على اهم الخدمات التي يقدمها المركز والتي تعزز وتؤمن سلامة المخيمين ومرتادي البر.















ل.ب/خ.س



بنا 1209 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/02/08 - 05 : 04 PM