رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة‎ المنامة في 8 فبراير / بنا / ترأس سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم.

وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الذي من شأنه تقوية التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.

حضر الاجتماع اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام ، واللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني ، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات ، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة ، وعدد من كبار الضباط والمسئولين بالجهات المعنية.



أ.أ/خ.س



بنا 1203 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/02/08 - 50 : 04 PM