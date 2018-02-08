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افتتاح قاعة للمحاضرات بإحدى مديريات قوة دفاع البحرين
2018/02/08 - 51 : 03 PM
المنامة في 8 فبراير / بنا / أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم، حفل افتتاح قاعة للمحاضرات بإحدى مديريات قوة دفاع البحرين وذلك في إطار احتفالات قوة الدفاع بالذكرى الخمسين على تأسيسها بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وقام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بجولة في القاعة إيذاناً بافتتاحها واطلع خلالها على مرافقها وتجهيزاتها.

ل.ب/ع ع

بنا 1203 جمت 08/02/2018


عدد القراءات : 61         اخر تحديث : 2018/02/08 - 51 : 03 PM
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