قوة دفاع البحرين تفتتح نادي للضباط بإحدى الوحدات المنامة في 8 فبراير/ بنا / أُقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، حفل افتتاح نادي للضباط في إحدى وحدات قوة دفاع البحرين ، في إطار احتفالات قوة الدفاع بالذكرى الخمسين لتأسيسها، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وبحضور سمو النقيب محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.



كما قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بجولة في نادي الضباط بالوحدة إيذاناً بافتتاحه واطلع خلالها على مرافقه وتجهيزاته.

حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 1202 جمت 08/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/08 - 51 : 03 PM