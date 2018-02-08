أكثر من 200 مشارك من منتسبي وزارة الداخلية في ندوة عن العقوبات والتدابير البديلة وأثرها في تطوير نظام العدالة الجنائية المنامة في 07 فبراير/ بنا / تحت رعاية سعادة اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية ، نظمت كلية تدريب الضباط بالاكاديمية الملكية للشرطة وبالتعاون مع إدارة التدريب ندوة بعنوان "العقوبات والتدابير البديلة وأثرها في تطوير نظام العدالة الجنائية" بمشاركة أكثر من 200 من منتسبي وزارة الداخلية.

وأكد العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط على أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية وورش العمل، خصوصا مع أهمية الموضوع المطروح لارتباطه بالواقع العملي، الأمر الذي يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، بما ينعكس على تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي.

وقد تضمنت الندوة 3 محاور، وهي شرح الغاية من وراء إصدار القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة قدمه المستشار المساعد محمد عبدالرحمن من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وإجراءات توقيع العقوبات والتدابير البديلة قضائياً وقدمه القاضي إبراهيم الزايد وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، وموقف المشرع البحريني من الجزاء الجنائي والذي قدمه الدكتور محمد قطب الأستاذ المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة.







ع.ر/م خ



بنا 1851 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/02/07 - 35 : 10 PM