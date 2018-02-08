مملكة البحرين تسدد حصتها في موازنة الامم المتحدة نيويورك في 7 فبراير / بنا / جاءت مملكة البحرين في المرتبة 26 ضمن لائحة الدول التي سددت مساهماتها في موازنة الأمم المتحدة لعام 2018 ، وذلك وفق ما جاء في تقرير للمنظمة الدولية نشر اليوم الاربعاء.





وذكر التقرير الأممي أن مملكة البحرين سددت حصتها في ميزانية المنظمة الدولية خلال الفترة الزمنية المحددة، وان 44 دولة عضو في الأمم المتحدة من ضمنها البحرين قامت بتسديد حصتها في ميزانية المنظمة الدولية حتى الآن.



ع.ر/س.ي



بنا 1845 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/07 - 17 : 10 PM