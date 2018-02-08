Thursday   08 Feb 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
مملكة البحرين تسدد حصتها في موازنة الامم المتحدة
2018/02/07 - 53 : 09 PM
نيويورك في 7 فبراير / بنا / جاءت مملكة البحرين في المرتبة 26 ضمن لائحة الدول التي سددت مساهماتها في موازنة الأمم المتحدة لعام 2018 ، وذلك وفق ما جاء في تقرير للمنظمة الدولية نشر اليوم الاربعاء.


وذكر التقرير الأممي أن مملكة البحرين سددت حصتها في ميزانية المنظمة الدولية خلال الفترة الزمنية المحددة، وان 44 دولة عضو في الأمم المتحدة من ضمنها البحرين قامت بتسديد حصتها في ميزانية المنظمة الدولية حتى الآن.

ع.ر/س.ي

بنا 1845 جمت 07/02/2018


عدد القراءات : 85         اخر تحديث : 2018/02/07 - 17 : 10 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English