وزير الداخلية يؤكد للسفير البريطاني على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته لبريطانيا المنامة في 07 فبراير/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



وتم خلال اللقاء ، استعراض نتائج الزيارة التي قام بها معالي وزير الداخلية ، الأسبوع الماضي ، إلى المملكة المتحدة ولقاء معاليه مع وزيرة الداخلية وعدد من أعضاء البرلمان ، والعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين ، خلال تلك الزيارة.

كما بحث معالي وزير الداخلية وسفير المملكة المتحدة ، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









ع.ر/س.ي



بنا 1642 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/02/07 - 45 : 08 PM