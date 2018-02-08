سمو رئيس الحرس الوطني يشارك في حفل افتتاح مهرجان الجنادرية الرياض في 07 فبراير / بنا / نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه، شارك الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وعددا من الوفود الخليجية المشاركة.

ونقل سمو الشيخ محمد بن عيسى إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وتمنيات جلالته لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق دوام التقدم الازدهار.



ع.ر/ع ع



بنا 1625 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 154 اخر تحديث : 2018/02/07 - 59 : 07 PM