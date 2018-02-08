برئاسة القطان ..وفد بعثة الحج يتوجه للسعودية السبت المقبل المنامة في 07 فبراير/ بنا / يتوجه وفد بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج يوم السبت المقبل إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي الذي يجمع بين كل من المسؤولين بوزارة الحج والعمرة السعودية وبعثات حجاج بيت الله الحرام.







حيث من المتوقع أن يلتقي القطان بوكيل وزارة الحج السعودية للتباحث بشأن موسم الحج والاطلاع على متطلبات واستعدادات الوزارة لهذا العام إلى جانب آخر سيلتقي برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الخدمية ذات العلاقة بغرض الحصول على أفضل الخدمات لراحة حجاج مملكة البحرين ومن أهم المؤسسات التي سيلتقيها الوفد مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وهي الجهة المعنية بتوفير الخدمات اللازمة للحجاج في المشاعر حيث ستطرح عدة مواضيع من أهمها تطوير دورات المياه في المخيمات وتأمين الصحة العامة للحجاج.

وقال القطان بأن زيارة وفد بعثة مملكة البحرين والمكون من الدكتور محمد طاهر القطان مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس البعثة والسيد خالد محمد حسن مدير إدارة الموارد المالية والبشرية بالوزارة مساعد نائب رئيس البعثة للموارد المالية والخدمات الإدارية والسيد خالد جاسم المالود رئيس قسم شؤون الحج والعمرة بالوزارة الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج والسيد عادل يوسف القلاف رئيس تقنية المعلومات.

تأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بنتن لحضور الاجتماعات التنسيقية لبعثات الحج وذلك لاستعراض أهم الترتيبات والخطط التي وضعتها وزارة الحج السعودية تمهيداً لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مملكة البحرين.

وأشار القطان إلى أن الاجتماعات ستتضمن مناقشة جميع المعوقات والسلبيات التي واجهت الحملات والحجاج في موسم العام الماضي، موضحاً أن من أهم أهداف البعثة تذليل كافة الصعوبات والسعي لتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين،وأضاف" نحن جميعاً مسؤولون عن سلامة اجراءاتهم وأمنهم وصحتهم وراحتهم وتمكينهم من أداء نسكهم على الوجه الأكمل تقرباً إلى الله تعالى".

وقد أشاد القطان بالجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه لله ورعاه لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتخليص اجراءاتهم للدخول وسهولة حركتهم في الأراضي المقدسة، مثمناً التعاون المثمر والمستمر من الجانب السعودي في لقاءاته مع بعثات الحج والجهات ذات العلاقة. معبراً في الوقت نفسه عن عظيم شكره وامتنانه لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمهم المتواصل وحرصهم ومساندتهم لبعثة مملكة البحرين للحج وتقديمهم الرعاية الكاملة والمتابعة الحثيثة للحجاج منذ خروجهم ولحين عودتهم بالسلامة إلى أرض الوطن، كما أكد القطان أن لتوجيهات رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأثر البالغ في إنجاح وتقدم عمل البعثة وتسهيل أمورها المتعلقة بخدمة وراحة حجاج مملكة البحرين سواء في داخل البلاد أو أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة.



ع.ر/م خ



بنا 1554 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/02/07 - 00 : 07 PM