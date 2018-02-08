نيابة عن جلالة الملك المفدى .. سمو رئيس الحرس الوطني يصل الرياض لحضور مهرجان الجنادرية الرياض في 7 فبراير/ بنا / نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه وصل إلى الرياض اليوم الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وذلك لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32.



وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية.







ع.ر/م خ



بنا 1408 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 156 اخر تحديث : 2018/02/07 - 13 : 08 PM