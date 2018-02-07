هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحتفي باليوم الرياضي للمملكة المنامة في 7 فبراير /بنا/ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل في 13 فبراير للاحتفاء باليوم الرياضي لمملكة البحرين، تنظم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية لمنتسبيها تصب في مجال الصحة والتغذية واللياقة البدنية.



وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بأن الهيئة قد عملت على تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج تعزيزاً لمفهوم الرياضة للجميع وزيادة أواصر العلاقات بين الموظفين، والمساهمة في رفع الوعي بدور الرياضة وأهميتها في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، مشيراً إلى حرص الهيئة على المشاركة سنوياً في مثل هذا اليوم عبر تقديم عدد من الأنشطة البدنية والتثقيفية المتنوعة.



وتقدم القائد بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمه ورعايته الكريمة لليوم الرياضي، والذي يشكل دافعاً لتقديم المزيد من البرامج المساهمة في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتشجيع تغيير السلوك نحو أنماط حياة صحية أكثر.



يتضمن البرنامج الرياضي الذي أعدته الهيئة في يوم 13 فبراير على رياضة المشي لجميع الموظفين في منتزه الأمير خليفة بن سلمان، بتواجد أخصائيّ علاج طبيعي للنساء والرجال من مستشفى الشرق الأوسط، وتأكيداً على أهمية هذا اليوم، قامت الهيئة بتنظيم عدداً من الأنشطة التثقيفية والبرامج الرياضية الاختيارية لموظفيها على مدار الأسبوع تضم عدداً من المحاضرات في مجال اللياقة البدنية والتغذية الصحية حيث سيقدم المدرب خالد البستكي يوم الأحد ثلاث محاضرات حول اللياقة البدنية في جميع أفرع الهيئة، في حين ستقدم أخصائية التغذية بمستشفى الشرق الأوسط الدكتورة عبير الغاوي محاضرة في اليوم الثاني عن التغذية والصحة، وفي 14 من فبراير سيتم تقديم حصص رياضية مقدمة لجميع الموظفين في الفترة المسائية، ويوم الخميس سيتم إطلاق مسابقة الرابح الأكبر لخسارة الوزن والتي سيفتح الباب فيها للتنافس بين جميع منتسبي الهيئة لخسارة الوزن والمتابعة الدورية، على أن يتم الإعلان عن الفائز في وقت لاحق من العام، وذلك من باب التشجيع على ممارسة الرياضة واتباع أنماط تغذية صحية، لمتابعة جميع المستجدات.





خ ب ف/م خ



بنا 1313 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/02/07 - 28 : 04 PM