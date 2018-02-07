"محافظ العاصمة" يكّرم 100 متّطوع أثروا الأنشطة والفعاليات العام الماضي المنامة في 7 فبراير /بنا/ كرّم معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ما يربو عن مائة متطوّع ومتعاون عرفاناً وتقديراً للجهود التي بذلوها في إثراء الفعاليات والبرامج والأنشطة التي أقيمت في المحافظة خلال العام الماضي، حيث أعلن معاليه خلال الحفل عن تقديم المحافظة مبادرة رائدة ومتميزة تحت عنوان "جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي" كأول محافظة بالمملكة تأخذ على عاتقها مقاربة أهداف التنمية المستدامة بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها؛ ليكون ذلك متماشياً مع تطلعات المحافظة الرامية لرفع مدارك الأفراد وإدماجهم في تنمية المجتمع، منوهاً بأنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول المشروع في الأيام القادمة.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية وحضره لفيف من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب الجهات الداعمة واللجان التطوعية والتعاونية، إضافة إلى ممثلي هيئة المواكب الحسينية والمآتم.



وقال معاليه في كلمة له: "تسعى محافظة العاصمة إلى ترسيخ مفاهيم التعاون والتلاحم والتكاتف مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمحافظة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج السنوية المتنوعة ذات الأهداف المحددة، حيث ساهمت المحافظة العاصمة خلال العام الماضي في تنظيم ورعاية 95 برنامجاً وفعالية، وذلك ضمن جهودها الحثيثة التي تبذلها نحو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتعزز بذلك مساعيها المبذولة في إثبات المجهودات التي تهدف إلى دعم ومساندة مختلف الشرائح المجتمعية ودمجها في كافة الأنشطة بمختلف اختصاصاتها"، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المتطوعين والمتعاونين نظير اسهاماتهم المبذولة في الارتقاء بالعمل التطوعي.



من جهته، رفع السيد فؤاد الحاجي عضو الهيئة العامة للمواكب الحسينية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة حفظها الله نظير ما يولونه من دعم ومساندة كبيرة للمآتم والحسينيات خلال موسم عاشوراء، موجهاً الشكر الجزيل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لما بذلته الوزارة من جهود في بسط الأمن وتأمين حضور المشاركين في هذه المناسبة في مختلف مناطق المملكة.







خ ب ف/م خ



بنا 1308 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/02/07 - 11 : 04 PM