لدى استقباله مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة.. وزير الإعلام يتسلم دعوة لحضور مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المنامة في 7 فبراير / بنا / تسلم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية دعوة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، لحضور الدورة الثانية من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 24 فبراير إلى 5 مارس 2018 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب سعادة وزير شؤون الإعلام، لدى استقباله في مكتبه اليوم للسيد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، عن شكره وتقديره لهذه الدعوة الكريمة والتي تجسد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بجهود هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في تطوير العمل الإعلامي وتدعيم الحركة الفنية والمسرحية والموسيقية، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالين الإعلامي والفني.



ع ع

عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/02/07 - 02 : 04 PM