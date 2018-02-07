لدى استقبال سموه لفريق كرة القدم النسائي بالمحافظة.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد على ما تزخر به مدينة الرفاع من طاقات شبابية مبدعة المنامة في 7 فبراير / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة رئيسة اللجنة النسائية لكرة القدم بالاتحاد البحريني لكرة القدم وذلك بمجلس سموه بالمحافظة الجنوبية حيث قدمت لسموه الطاقم الإداري والفني ولاعبات الفريق النسائي (Blue Pearl) الفائز بكأس الاتحاد البحريني الكرة للسيدات.



وقد هنأ سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية فريق (Blue Pearl) على الإنجاز الرياضي الذي تفخر به المحافظة الجنوبية كون لاعبات الفريق من شابات المحافظة ومقر تدريباتهن في مدينة الرفاع الامر الذي يعكس الطاقات الشبابية المتميزة التي تزخر بها مدينة الرفاع والقادرة على تشريف وحمل اسم هذه المدينة العزيزة والغالية على قلوب الجميع في المحافل الرياضية بالشكل الذي يتناسب مع عظم وحجم مكانتها الكبير، مشيداً سموه بالروح الشبابية العالية والأداء الطموح لشابات الرفاع والذي ابرزه هذا الفريق من طاقات نسائية فعالة ساهمت في تحقيق كأس اتحاد الكرة للسيدات بكل جدارة واستحقاق متمنياً سموه بالوقت نفسه للفريق المزيد من التقدم والتوفيق في المسابقات والبطولات القادمة.

كما أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود الرياضية والإدارية للشيخة حصة بنت خالد آل خليفة رئيسة اللجنة النسائية لكرة القدم التي تمثل أروع صور الكفاءات النسائية الشابة التي تعتز بها مدينة الرفاع والتي ساهمت جهودها في الارتقاء والوصول برياضة كرة القدم النسائية على صعيد المحافظة الجنوبية خاصة إلى مراكز ومواقع متقدمة حققت الاسم والمكانة المرموقة للمرأة الرفاعية في الجانب الرياضي والإداري.

من جانبهم عبرت الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة باسمها ونيابة عن الطاقم الإداري والفني ولاعبات الفريق عن بالغ سرورهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على استقبال سموه ودعمه للطاقات الشبابية والرياضية النسائية مؤكدة أن كلمات ومبادرة سموه دافع ومحفز لهم لتكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود من اجل تحقيق إنجازات أوسع وارحب في الفترة المقبلة.

وأشادت بالوقت نفسة بالنهج والخطى المتميزة الذي تحذوها المحافظة الجنوبية في احتضان والالتفات الي الإنجازات الرياضية خاصة وعموم الاهتمامات بمختلف في نطاق المحافظة والتي من شأنها دفع عجلة التميز والعطاء لمختلف فئات المحافظة بشتى المجالات للإنجاز والابداع لخدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء قدم سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية هدية تذكارية بهذه المناسبة تمثلت في "البري" البحريني الذي يعكس عراقة واصالة وتراث المحافظة الجنوبية.







خ ب ف/ع ع



بنا 1201 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/02/07 - 13 : 03 PM