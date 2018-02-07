تحت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية.. تسليم وسام قوة دفاع البحرين للضباط بمناسبة الذكرى الخمسين‎ على تأسيس قوة دفاع البحرين المنامة في 7 فبراير / بنا / أقيم تحت رعاية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية صباح اليوم حفل تسليم وسام قوة دفاع البحرين للضباط بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين وذلك في قاعة الشيخ علي بن عبد الله آل خليفة في المستشفى العسكري.

وقام قائد الخدمات الطبية الملكية بتسليم الوسام لكبار ضباط المستشفى العسكري و الكتيبة الطبية الميدانية.

الجدير ذكره أن المستشفى العسكري يواصل بثبات سعيه للحصول على الاعتمادات و الشهادات الدولية في المجال الصحي.

وضمن مراسم الاحتفال تسلم قائد الخدمات الطبية الملكية شهادة الإعتماد الآيزو 15189 للمختبرات الطبية كأول مختبر طبي في المملكة يحصل على مثل هذا الإعتماد و بتفوق تام لجميع أقسام المختبر.

كما تسلم قائد الخدمات الطبية الملكية شهادة الاعتماد الدولية من جمعية القلب الامريكية حيث حصل مركز التدريب بالمستشفى العسكري على شهادة التميز بدرجة التقييم الشامل 100% ، وتم إعتماده كمركز تدريب عالمي معتمد بالمستوى الأول.

كما تم خلال الحفل تكريم الموظفين المتميزين والأقسام الحاصلة على أعلى درجات التقييم حيث حصل كل من المقدم طبيب نايف عبدالرحمن لوري إستشاري جراحة التجميل ورئيس قسم التدريب المستمر على جائزة موظف العام.

وحصلت الدكتورة ميسون الذوادي من قسم الجودة على شهادة موظفة العام، كما حصل قسم الاطفال و قسم إدارة الجودة بالمستشفى على جائزة أحسن أقسام المستشفى العسكري.

وفي ختام الحفل أكد قائد الخدمات الطبية الملكية أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يتلقاه المستشفى العسكري من القيادة الرشيدة وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.



خ ب ف/ع ع



بنا 1143 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/07 - 53 : 02 PM