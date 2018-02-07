تحت رعاية القائد العام.. قوة دفاع البحرين تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في سلاح البحرية الملكي

المنامة في 7 فبراير / بنا / تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد خليفة آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم بسلاح البحرية الملكي البحريني صباح اليوم حفل بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين.

وقد أناب معاليه اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين لحضور الحفل الذي أقيم في قاعدة الحد البحرية بحضور سمو النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وقد قام مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين بتسليم وسام قوة دفاع البحرين للضباط وأفراد سلاح البحرية الملكي البحريني.



خ ب ف/ع ع



بنا 1134 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/02/07 - 47 : 02 PM