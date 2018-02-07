المفتش العام يستقبل الملحق العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة‎ المنامة في 7 فبراير/ بنا / استقبل اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام بالقيادة العامة صباح اليوم، العقيد شون جيهوCHEON JAEHO الملحق العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة المقيم في الرياض والمعتمد لدى المملكة .

وخلال اللقاء رحب المفتش العام بالملحق العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية ، واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها.



ل.ب/خ.س



بنا 1116 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/02/07 - 41 : 02 PM