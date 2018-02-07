قوة الدفاع تفتتح نادي ضباط مركز تدريب قوة دفاع البحرين المنامة في 7 فبراير/ بنا / أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، حفل افتتاح نادي ضباط مركز تدريب قوة دفاع البحرين وذلك في إطار احتفالات قوة الدفاع بالذكرى الخمسين على تأسيسها بحضور اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين.

وقام مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين بجولة في نادي ضباط مركز تدريب قوة دفاع البحرين إيذاناً بافتتاحه واطلع خلالها على مرافقه وتجهيزاته.



ن.ف/خ.س



بنا 1114 جمت 07/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/07 - 45 : 02 PM