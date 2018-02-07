خلال رعاية سموه لحفل الزواج الجماعي بالمحافظة.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نحرص على دعم ورعاية البرامج والأنشطة الخيرية التي تصب في مصلحة المواطن

المنامة في 6 فبراير/ بنا / رعى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حفل الزواج الجماعي بحضور فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وذلك في صالة شيخان الفارسي والذي أقيم لعدد من شباب المحافظة الجنوبية.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص واهتمام المحافظة الجنوبية على دعم ورعاية مثل تلك الاعمال الخيرية العائدة بالنفع والخير على المجتمع بمختلف فئاته بمبادرات مشتركة تصب في مصلحة المواطنين، مشيراً سموه الى الأهمية التي يشكلها الشباب في بناء نهضة ومستقبل الوطن والى ضرورة العمل على تلبية الرغبات وإزالة التحديات التي تواجه مستقبلهم من خلال وضع الخطط والبرامج المتنوعة المستدامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير كافة مقومات النجاح والتقدم للمراحل التي يمر بها الشباب ليكون خير من يمثل اهلة ووطنه.



وقد هنأ سمو محافظ المحافظة الجنوبية الشباب المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة الجنوبية متمنياً لهم حياة أسرية كريمة ملؤها المحبة والبر والتقوى والعمل الصالح مشيراً سموه الى ما يمثله الزواج الجماعي من ابهى صور التلاحم والتكافل بين المجتمع وما يشكله من تحصين وجانب معزز في قوة المجتمع ورفعته.



كما أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود التي بذلتها إدارة الأوقاف السنية في تنظيم هذا الحفل، مؤكداً أهمية مثل هذه الأعمال الخيرية في زيادة الترابط الأسري والتأكيد على المسؤولية المجتمعية وما تؤثره من مساعي مخلصة في دعم المقبلين على الزواج وتعزيز التواصل والتقارب بين كافة شرائح مجتمع المحافظة.



من جانبه عبر فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية عن شكره وتقديره لتفضل ورعاية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحفل الزواج الجماعي مشيداً بالدور والجهود التي تقوم بها المحافظة الجنوبية من تواصل مع جميع الفئات العمرية بالمجتمع لتقديم أفضل المبادرات الخيرية من أنشطة وبرامج تساهم في نشر العمل الخيري العائد بالنفع والفائدة على المواطنين.









ع إ ح/م.ح.



بنا 1911 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/02/06 - 19 : 10 PM