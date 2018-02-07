سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين لندن في 6 فبراير/ بنا/ بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة احتفالاً في نادي الجيش والقوات البحرية البريطانية في العاصمة لندن حضره اللورد ريتشاردز، الرئيس السابق لأركان الدفاع اللورد ريتشاردز، والفريق السير جلين توربي القائد الأسبق لسلاح الجو الملكي البريطاني، وكبير المستشارين العسكريين في شركة بي إيه إي، وكبير المستشارين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية، الفريق السير جون لوريمر، وعميد الأكاديمية الملكية العسكرية ساندهيرست اللواء بول نانسون، ورئيس جمعية الصداقة البحرينية-البريطانية، العميد متقاعد بيتر سينكوك، والمقدم أنتوني رويس لانكس مسؤول في وزارة الدفاع، والرائد توني روندل مدير إدارة التدريب بكلية Britannia Royal Naval College Dartmouth ، وعدد من طلبة قوة دفاع البحرين المبتعثين الدارسين في المملكة المتحدة.





وقد شمل الحفل على كلمة ترحيبية من معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أشاد فيها بالصداقة القائمة طويلة الأمد بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تمتد لأكثر من 200 عام من علاقات التعاون الاستراتيجية والشراكة الحقيقية، ولفتة تاريخية لقوة دفاع البحرين، مشيدًا بدورها بزرع روح الفداء والعطاء وما وصلت إليه من جاهزية عالية لحماية الوطن ومنجزاته ومكتسباته.



كما رفع معالي السفير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة، منوهًا معاليه في كلمته على التعاون القائم مع الحكومة البريطانية منذ التأسيس حتى يومنا هذا، والدور البارز لوزارة الدفاع البريطانية في بناء هذه الشراكة الوطيدة في مختلف مجالاتها البرية والبحرية والجوية، مشيرًا إلى القيم والمبادئ المشتركة بين المملكتين التي تشكل إحدى قوى الدفع المهمة التي تزيد العلاقات بين البلدين عمقًا وتنتقل بها لمراحل أكثر تقدمًا في ظل الإدراك التام للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات الثنائية للبلدين لحماية أمن منطقتنا واستتباب السلام في العالم.



ومن جانب آخر ألقى السير جلين توربي، كبير مستشاري الدفاع لشركة BAe Systems البريطانية كلمة أكد فيها على متانة على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين واعتزازه بالمستوى المتقدم والتطور الملموس الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية المشتركة التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين في كافة المجالات وخاصة مجال الدفاع، مشيراً إلى ان العلاقة العسكرية للمملكتين تعود إلى أكثر من 50 عام وأن العلاقة العسكرية بين البلدين ازدادت قوة بفضل تأسيس قوة دفاع البحرين من خلال التعاون المشترك.



كما عبّر السير جلين توربي عن جزيل شكر وامتنان المملكة المتحدة للمساعدة التي تلقتها من مملكة البحرين خلال الحرب العالمية الثانية والتي تمثلت في تزويد الطيران الملكي البريطاني بـستة طائرات مقاتلة من طراز ال Spitfire متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً بمزيد من الرقي والتقدم والإزدهار.



هذا وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة بالنيابة عن المبتعثين البحرينيين عن فخرهم وإعتزازهم لما توصلت اليه قوة دفاع البحرين، وإمكانياتها المتطورة وإنجازاتها المشرفة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتمنيًا لها بدوام التقدم والنجاح.







خ.أ



بنا 2142 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/02/07 - 47 : 12 AM