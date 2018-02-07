سمو محافظ المحافظة الجنوبية يتفقد احتياجات أهالي "عسكر وجو" الخدمية المنامة في 06 فبراير / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمدينة خليفة شملت مناطق "عسكر وجو"، أطلع من خلالها سموه على عدد من المواقع الخدمية ومدى تلبيتها للاحتياجات والتطلعات التي ينشدها الأهالي.



وقد شملت زيارة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الذي حرص سموه من ورائها على متابعة توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء لوزارة شؤون الشباب والرياضة لصيانة واستكمال المرافق الرياضية في "جو وعسكر" وكذلك مشاهدة واقع الملاحظات المرصودة والمقدمة من قبل الأهالي بشأنها بدءا بمركز شباب عسكر، حيث اطلع سموه خلال الزيارة على الوضع الحالي للمركز واهم متطلبات صيانته وتطويره واحتياجات الأهالي من خدمات رياضية وذلك لاستكمال التنسيق المسبق والتعاون المشترك القائم مع وزارة شؤون الشباب والرياضة للتباحث حول سبل تشغيلية وفق التطلعات التي تتسق مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وبما يلبي تطلعات وطموح أهالي عسكر.

واكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية ضرورة متابعة نتائج ما وصلت إليه مراحل المتابعات المتواصلة بين المحافظة الجنوبية مع وزارة الصحة حول الخطة الاستراتيجية لإنشاء المركز الصحي واولوية تنفيذ الوزارة للمراحل الأولى والذي من شانها وضع الحلول الكفيلة لضمان افضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين في هذه المناطق.

وأشار سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال جولة تفقدية قام بها إلى عدد من المواقع التاريخية في "جو" إلى استغراب سموه من عدم نيل تلك المواقع التاريخية الاثرية اهتمام ورعاية الجهات المعنية الكافي وبالشكل الذي يليق بمكانتها وعظمها التاريخي العائد إلى اكثر من قرنين من الزمان، مؤكداً سموه أهمية تلك المواقع التاريخية وما تمثله من جزء رئيسي ومرحلة مهمة من تاريخ البحرين تعبر عن عمق واصالة والاحداث التاريخية في المحافظة الجنوبية، معبراً سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن سعي ومبادرة المحافظة الجنوبية الدؤوب في الحفاظ وتطوير هذه المواقع التاريخية والاثرية بالتنسيق مع الجهات المعنية تخليداً لتلك المواقع لما تشكله من ارث تاريخي عريق مشرف يعتز ويفخر في وجوده أهالي المحافظة الجنوبية.



ع ع



بنا 1447 جمت 06/02/2018





عدد القراءات : 178 اخر تحديث : 2018/02/06 - 03 : 06 PM